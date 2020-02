La Ferrari svela la nuova vettura di F1, arriva la "SF1000"

Reggio Emilia, 11 feb. (askanews) - La Ferrari ha svelato la nuova vettura per il campionato di Formula Uno. La monoposto, nel tradizionale colore rosso del Cavallino Rampante, si chiama "SF1000". Il nome è legato al fatto che, nel corso di questa stagione 2020 della F1, la Scuderia raggiungerà il suo millesimo Gran premio.

La macchina è stata presentata al teatro Valli di Reggio Emilia e per la prima volta l'evento non si è svolto nella sede di Maranello. La scelta di Reggio, ha spiegato il presidente John Elkann, è un omaggio alla città dove è nato il Tricolore (nel 1797) per celebrare lo storico "connubio" tra la Ferrari e l'Italia.