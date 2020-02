Con gli occhi spalancati da cucciolo, uno svanito Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle è la nuova maschera di Maurizio Crozza, il quarto nuovo personaggio che l artista genovese ha scelto e lanciato per annunciare la nuova stagione di "Fratelli di Crozza" in onda sul Nove a partire da venerdì 28 febbraio: "Non eravamo né di destra nè di sinistra, ora non ci siamo più. Dobbiamo ricominciare ad arare, perché i nostri elettori metà sono andati a destra e metà sono andati a sinistra", afferma arrotando il nuovo personaggio che si aggiunge all amplissimo ventaglio di creazioni di Crozza.