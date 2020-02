Coronavirus, salta Mobile World Congress. Olimpiadi a rischio

Milano, 13 feb. (askanews) - "Tenendo in debita considerazione l'ambiente sicuro e salubre di Barcellona e del paese ospitante, è stato annullato il Mobile World Congress di Barcelona 2020 perché la preoccupazione globale per l'epidemia di coronavirus, preoccupazione per i viaggi e altre circostanze, rende impossibile organizzare l'evento".

Poche parole, su fondo scuro, quasi a lutto, per dichiarare che la più grande fiera della tecnologia mobile al mondo è stata cancellata.

Il mondo ha paura e si sta fermando a causa del Covid-19 che miete vittime tra la popolazione asiatica, a centinaia al giorno al momento, e che rischia di invadere anche il vecchio continente.

Apparentemente il coronavirus non spaventa gli organizzatori di Tokyo 2020 (24 luglio-9 agosto), ma in realtà le voci in giro si fanno sempre più insistenti. "Non stiamo pensando di posticipare o annullare i Giochi", ha chiarito il ceo di Tokyo 2020 Yoshiro Mori.

Ma in realtà a poco più di 160 giorni dalla cerimonia di apertura, le preoccupazioni si moltiplicano. "Rumors irresponsabili" dice Mori. Ma non tutti concordano con lui.