Ryanair: nessun interesse su Air Italy, non ne abbiamo bisogno

Milano, 13 feb. (askanews) - Ryanair non ha alcun interesse a comprare Air Italy. Lo ha chiarito il Chief Commercial Officer di Ryanair, David O'Brien, spiegando che non c'è stato nessun approccio verso Ryanair nè da parte degli azionisti di Air Italy nè da parte della Regione Sardegna e comunque gli slot che la ex Meridiana lascerà liberi non interessano.

"Se aumenteremo la nostra presenza in Sardegna sarà possibile assorbire parte dei lavoratori" di Air Italy, ha spiegato O'Brien. "Se apriremo la seconda base ad Olbia e se avremo due nuovi aeromobili, la possibilità di utilizzare i lavoratori Air Italy esiste". "Conosciamo i loro piloti, sono ben addestrati", ha detto ancora.

"Non abbiamo bisogno di Air Italy", ha sottolineato, "un'acquisizione fine a se stessa è una strategia che non porta frutti", "noi non riusciamo a vedere nessun valore in Air Italy, se non ha investito il proprietario perchè dovremmo farlo noi?".