Benji e Fede si separano, l'annuncio sui social

Roma, 17 feb. (askanews) - Benji e Fede si separano. Il 3 maggio si terrà l'ultimo concerto, all'Arena di Verona. L'annuncio sui social della coppia, che parla di "una scelta non facile".

"Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita - si legge su un post su Instagram -. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall inizio, ed era giusto farlo anche ora".

Nel volume "Naked", dal 17 Marzo in tutte le librerie, Benji e Fede raccontano tutti i retroscena della loro vita in questi anni, e perché - scrivono - hanno deciso che "per ora, l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto".