"I'm Not Okay With This", primo trailer della serie Netflix

Milano, 18 feb. (askanews) - Una liceale americana, o meglio "una noiosa diciassettenne bianca" come si definisce lei stessa, una vita complicata dalla morte del padre e la scoperta di possedere poteri soprannaturali. Da questo parte la nuova serie Netflix "I'm Not Okay With This", disponibile dal 26 febbraio. La protagonista è Sophia Lillis, già vista in "It".

Una serie molto attesa vista la garanzia dei produttori, gli stessi di "Stranger Things", diventata serie di culto, e della qualità della graphic novel da cui è tratta, opera di Charles Forsman, autore anche di "The end of the f***ing world".