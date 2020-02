Intesa San Paolo lancia un'offerta di scambio su Ubi Banca

Roma, 18 feb. (askanews) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sul capitale di Ubi Banca. Tradotto: Intesa Sanpaolo vuole comprare Ubi. E offrirà 17 azioni di Intesa ogni 10 azioni di Ubi Banca portate in adesione all'offerta. Il premio è del 27,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Ubi alla chiusura del 14 febbraio scorso.

Un'operazione, spiegano da Intesa, che ha per obiettivo "consolidare ulteriormente, attraverso l'apporto della clientela e della rete dell'emittente, la propria leadership nel settore bancario italiano, dove opera con successo in tutti i segmenti di mercato".

La proposta di delega per l'aumento di capitale al servizio dell'offerta per l'acquisto di Ubi banca sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci convocata per il prossimo 27 aprile. Il cda dell'istituto poi delibererà l'aumento di capitale "nei più brevi tempi tecnici dopo l'ottenimento delle autorizzazioni".

Con la notizia dell'Opa, Ubi Banca è volata in Borsa, con un rialzo del 28%.

"Vi abbiamo sorpreso lanciando un'offerta su Ubi, ma era una opportunità unica per creare una realtà europea ancora più forte", ha commentato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "Crediamo che l'operazione crei valore per tutti gli azionisti delle due banche. Abbiamo deciso di fare questa operazione perché noi guardiamo al futuro", ha concluso.