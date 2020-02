I giochi della piccola rinoceronte bianca e dei baby langur duca

Singapore, 19 feb. (askanews) - Dalia, una giovane rinoceronte bianca, corre e si rotola nel fango per giocare, mentre una coppia di scimmiette langur duca si divertono a dondolarsi sui rami: lo Zoo di Singapore, presenta così i suoi nuovi nati.

"Vedete i nostri baby langur duca, sono dei giocherelloni, sono gemelli e stanno vicino alla mamma", spiega il custode dei langur duca, Jaimon Bin Bina.

"Siamo riusciti ad allevare questo animale nello zoo di Singapore, dove ne sono nati 33 cuccioli, e alcuni di loro sono stati inviati in altri zoo, come in Giappone, per aumentarne la varietà sotto la cura degli esseri umani".

"Questa scimmia è minacciata per la perdita del suo habitat e gli esseri umani le danno ancora oggi la caccia per la sua carne".

Nel 2019 nel Mandai Zoo, altro nome dello zoo di Singapore, sono nati oltre 660 cuccioli; tra questi anche dei tapiri, che qui vediamo intenti a brucare l'erba con la mamma.

In questa grande riserva ci sono circa 2.400 animali di circa 300 specie diverse, di cui un terzo a rishio. Ci sono lamantini, coccodrilli, e la più grande colonia di oranghi in cattività al mondo.