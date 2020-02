Ue, Conte: Europarlamento pronto a bocciare bilancio inadeguato

Roma, 19 feb. (askanews) - Il premier italiano, Giuseppe Conte, ha espresso "preoccupazione" sulla proposta negoziale che sarà portata il 20 febbraio dal presidente del Consiglio europeo Michel al tavolo del consiglio europeo. Una preoccupazione "condivisa" anche dal Parlamento europeo che "non esiterebbe a bocciare un bilancio inadeguato".

Giuseppe Conte è intervenuto con una comunicazione in Senato, in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio. "La proposta avanzata da Charles Michel per il bilancio europeo 2021-2027 apporta alcuni lievi avanzamenti rispetto alla proposta finlandese che era stata molto criticata" ma resta "comunque inadeguata al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'unione".

"Il negoziato che il presidente del Consiglio Ue "vorrebbe conclusivo", ha aggiunto Conte, "si preannuncia complesso, perchè non rispecchia le attese di strumenti innovativi nè almeno adeguati all'elevata posta in gioco sulle priorità, sia quelle più tradizionali sia quelle nuove". "L'Italia è contributore netto dell'Unione, non è disponibile ad accettare un compromesso ad ogni costo".