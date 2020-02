Coronavirus: a Codogno scuole, locali e ospedale chiusi

Codogno, 21 feb. (askanews) - Scuole, edifici pubblici e locali chiusi, divieto di ingresso anche in ospedale. Codogno chiude per Coronavirus dopo un'ordinanza del sindaco in seguito ai sei casi accertati in zona, i primi in Lombardia. Una precauzione presa anche dai sindaci di altri due Paesi del Lodigiano, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda. Sono state sospese anche le attività ricreative, sportive e i festeggiamenti per il Carnevale. Le autorità hanno invitato gli abitanti della zona a non uscire se possibile, in via precauzionale.

Il primo contagiato è stato un 38enne di Codogno entrato in contatto con un amico rientrato dalla Cina, risultato però negativo al coronavirus. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno, così come altre 3 persone entrate in contatto con lui, risultate positive al virus, e che si erano presentate al Pronto Soccorso nella notte dopo aver accusato diversi sintomi. Contagiati anche la moglie incinta del 38enne e un loro amico, già trasferiti all'ospedale Sacco di Milano.