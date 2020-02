Ci sono altre tre persone positive al Coronavirus in Lombardia, fatto che porta a sei il numero totale dei casi. Lo ha comunicato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Si tratta di tre persone che sono ricoverate all'ospedale di Codogno, città del paziente 1, un 38enne entrato in contatto con un amico appena tornato dalla Cina. Contagiati anche la moglie e un amico, mentre sono in corso 150 test per altrettante persone entrate in contatto con loro. "Noi abbiamo ritenuto di invitare la popolazione dei comuni di Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo a rimanere nelle proprie case in via precauzionale", ha aggiunto Gallera.