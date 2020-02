Coronavirus,"Che tempo che fa" sindaco Bertonico: mancano tamponi

Milano, 24 feb. (askanews) - "Ero stato convocato per fare un tampone: la cosa è stata sospesa perché mancano i tamponi. Dovrei andare a Sant Angelo Lodigiano a fare i tamponi, presumo. Momentaneamente qui non ce ne sono". Lo ha detto Angelo Chiesa, sindaco di Bertonico, in provincia di Lodi, in collegamento a Che tempo che fa su Rai2 (https://www.raiplay.it/).

Così ha commentato il virologo Roberto Burioni in studio: "Non in Italia. Non possono mancare i test, bisogna fare qualcosa immediatamente".