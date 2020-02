Coronavirus, Sala: no corsa ai supermarket, badare agli anziani

Roma, 24 feb. (askanews) - "Piuttosto che pensare di correre nei supermercati ad accapparsi alimenti, spendiamo del tempo per prenderci cura di quelli più gracili, i nostri anziani in particolare che sono i soggetti a rischio: questo è quello che fa una società sensibile e matura".

E' quanto ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulle sue pagine social e dedicato ad un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus.

"Il governo e soprattutto la Regione Lombardia che ha deleghe in materie di salute, hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del Coronavirus, e io vorrei dire una cosa molta chiara e semplice: queste regole non si discutono, si applicano, dobbiamo fidarci della loro competenza e dobbiamo fidarci della ratio di queste iniziative, che è quella di aggredire la diffusione di questo virus" ha spiegato Sala, aggiungendo che "è vero che i numeri (del contagio, ndr) stanno aumentando ma è possibile che questo accada perché si sta cercando proattivamente di identificare tutti coloro che sono stati colpiti dal virus".

"Il Comune di Milano - ha concluso il sindaco - cercherà di far funzionare servizi al meglio, al momento tutto sta funzionando, i nostri uffici sono aperti e noi siamo qua per fare il nostro lavoro fino alla fine".