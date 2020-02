Effetti coronavirus: niente eventi e concorsi, film posticipati

Roma, 24 feb. (askanews) - Effetti del nuovo coronavirus in tutta Italia, non solo al Nord nelle regioni in cui si sono registrati decine di casi. Diversi film la cui uscita era prevista nelle sale per giovedì 27 febbraio, l'hanno posticipata a data da destinarsi; tra questi ci sono "Volevo nascondermi" di Giorgio Diritti, con Elio Germano e "Si vive una volta sola" di Carlo Verdone. Ma il panico generale seguito all'aumento del numero di contagiati ha già fatto crollare gli incassi con sale semi-deserte dopo la varie raccomandazioni sull'evitare luoghi affollati: -44% i biglietti venduti rispetto a una settimana fa.

In Lombardia chiuse scuole, università, asili, teatri, discoteche, pub, musei, e vietate le manifestazioni sportive; sospesi anche tutti gli eventi legati al carnevale in diverse regioni, annullati eventi e conferenze stampa. Misure straordinarie di precauzione, con differenze in ogni Regione, ma prese anche in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino, Liguria.

La Campania, dal canto suo, ha vietato lo sbarco a Ischia ai residenti di Lombardia e Veneto, ai cinesi provenienti dall'aree dell'epidemia o a chi è stato in Cina nelle ultime due settimane. Anche a Roma annullati diversi appuntamenti e sospesi "a scopo preventivo" tutti i concorsi nazionali sul territorio di Roma Capitale. E il Garante degli Scioperi ha fatto un appello ai sindacati: niente scioperi fino al 31 marzo.