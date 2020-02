Coronavirus, italiano positivo a Tenerife: migliaia in isolamento

Milano, 25 feb. (askanews) - Migliaia di persone sono bloccate in questo hotel di Santa Cruz, Tenerife, Canarie, col divieto di uscire dalle camere dopo che un turista italiano è risultato positivo al test del coronavirus. L'uomo è ricoverato in ospedale, insieme alla moglie.

"Nell'hotel in cui soggiornavano sono state prese tutte le misure necessarie col rispetto del resto degli ospiti nell'attesa di ricevere risultati definitivi - ha spiegato la portavoce del governo spagnolo Maria Jesus Montero - Nel frattempo gli ospiti rimarranno in hotel fino al secondo test e a seconda dei risultati, verranno prese le misure opportune".

Per ora non si parla di quarantena per gli ospiti, ma di isolamento finché non arriveranno i risultati definitivi come prevede il protocollo spagnolo. I test vengono eseguiti in una struttura specializzata di Madrid.