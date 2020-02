Scuole chiuse per coronavirus, la fake news scatena il panico

Roma, 25 feb. (askanews) - "Il premier Conte ha deciso che tutte le regioni verranno coinvolte in un'ordinanza unica che dovrebbe partire per la chiusura delle scuole dopodomani": avete ricevuto anche voi questo audio su whatsapp? Una voce di donna avverte di essere uscita dalla Regione (quale non è specificato) e che il governo chiuderà le scuole fino al 3 marzo. Un messaggio che ha scatenato il panico nelle chat dei genitori, in particolare a Roma, inviato alla vigilia del vertice di governo con i presidenti di tutte le regioni sull'emergenza coronavirus in Italia.

Questo audio, ma anche altri messaggi costruiti ad arte e inviati nei gruppi di genitori, amici e conoscenti hanno costretto la presidenza del consiglio a smentire le voci sulla presunta chiusura di tutte le scuole decisa da Conte. Il governo ha sottolineato che decisioni e misure sull'emergenza saranno comunicate esclusivamente attraverso canali e fonti ufficiali.

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha definito da "irresponsabili" in questo momento diffondere "false notizie sulla chiusura delle scuole" e ha consigliato ancora una volta di ascoltare solo le fonti ufficiali.