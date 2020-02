Weinstein colpevole, Trump: una bella vittoria per le donne

New Delhi, 25 feb. (askanews) - La colpevolezza di Harvey Weinstein "è una bella vittoria per le donne". Ne è convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che da New Delhi ha voluto commentare la notizia sull'ex produttore di Hollywood, giudicato colpevole di stupro nel processo contro di lui a New

York. "Credo che dal punto di vista delle donne, sia una cosa buona. E' una grande vittoria, un messaggio molto molto forte", ha detto Trump.

"Non sono mai stato un suo grande fan. Lo conoscevo poco perchè era di New York, ma non l'ho mai apprezzato come persona. Ma vi posso dire chi lo adorava: i democratici. Michelle Obama l'adorava, Hillary Clinton l'adorava. Ha donato molti soldi ai democratici", ha concluso Trump