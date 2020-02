Coronavirus, Borrelli (Protezione Civile): abbiamo 400 contagiati

Roma, 26 feb. (askanews) - Sono 400 le persone contagiate in Italia dal coronavirus. Il bilancio è del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, "sulla base dei dati forniti dalle Regioni".

"I due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani sono guariti dal coronavirus: questa sera abbiamo tre guariti. È una cosa buona. Abbiamo un totale di 400 persone contagiate, un incremento rispetto a oggi di 26 persone. Ecco la suddivisione per Regione: 258 Lombardia; 71 Veneto; 47 Emilia Romagna; 11 Liguria; 3 Piemonte; 3 Lazio; 3 Sicilia; 2 Toscana; 1 Bolzano.

Sulla base dei risultati dei tamponi fatti, meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo. Oltre la metà dei positivi non ha bisogno di cure ospedaliere. Come conferma l'Organizzazione mondiale della Sanità, gli affetti dal coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi".