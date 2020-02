Coronavirus, Locatelli (Css): i tamponi solo per chi ha i sintomi

Roma, 26 feb. (askanews) - "La larghissima parte dei tamponi, più del 95%" per il nuovo coronavirus "ha dato esito negativo. Si rafforza la decisione che ha la sua solida base scientifica sul fatto che il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici e questo quindi supporta la scelta di riservare l'esecuzione dei tamponi solo a quei soggetti sintomatici, in un momento in cui siamo anche in un periodo di altre infezioni virali e vanno escluse anche queste prima di procedere poi alla determinazione della realizzazione dei tamponi".

Lo ha riferito il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, al punto stampa con i giornalisti alla sede del Dipartimento della Protezione civile.

"Tutto questo - ha sottolineato - documenta anche la capacità del sistema Paese con una sinergia d'interazione di far fronte alla situazione che si è venuta a creare".