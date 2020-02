Coronavirus, campagna social contro la paura: Milano non si ferma

Milano non si ferma. È lo slogan della campagna social della Federazione milanese del Pd, rilanciata dal sindaco Beppe Sala su Facebook, a sostegno delle attività commerciali maggiormente colpite a livello economico dalla paura del Coronavirus che in questi giorni ha svuotato la città. L'invito è scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag, il nome della propria città e "non si ferma".