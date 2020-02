Coronavirus, Fontana ironico: problema più grave è uso mascherina

Milano, 27 feb. (askanews) - "Ho letto che l'uso della mascherina è il problema più grave di questo Paese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ironizzato sulle polemiche che gli sono state rivolte nelle ultime ore per aver indossato una mascherina protettiva durante la registrazione di un messaggio su Facebook con cui ha annunciato che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al test del Coronavirus.

Fontana non ha partecipato alla conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia. Da ieri è in auto isolamento e così oggi ha preferito intervenire in conference call. "Mi scuso di non essere sceso in sala stampa - ha detto appena presa la parola - ma dato che avrei dovuto mettere la mascherina non vorrei creare problemi e preoccupazione tra i presenti".

"La buona notizia è che come Regione Lombardia siamo riusciti ad aquistare 4 milioni di mascherine e presidi medici che distribuiremo ai nostri medici e ionfermieri che si occupano di curare i malati".