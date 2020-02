Al via il 19 aprile il nuovo tour teatrale di Michele Zarrillo

Roma, 28 feb. (askanews) - Con la pubblicazione del videoclip di "Nell estasi o nel fango", brano presentato all ultimo Festival di Sanremo, Michele Zarrillo, annuncia l'inizio del nuovo tour teatrale. Prima tappa, il 19 aprile, Milano (Teatro Nazionale), poi Gallipoli-Lecce il 24 aprile (Teatro Italia), Fermo il 29 aprile (Teatro dell Aquila), Napoli il 4 maggio (Teatro Diana), e Roma il 6 maggio (Teatro Brancaccio). Previsti anche alcuni live anche all estero, tra cui Stoccarda il 28 marzo e Zurigo il 16 maggio.

L artista romano porterà sul palco uno spettacolo dal vivo rinnovato, con l'esecuzione di alcuni brani molto amati dai fan ma che non presentava dal vivo da molto tempo, tra questi "Per chi sa scegliere", "Come ho fatto a perderti", "Bellissima", "Io e te", "Adesso", "Se la vita ci avrà aspettato". E ancora alcuni dei suoi più grandi successi: da "Cinque giorni" e "Una rosa blu" a "La notte dei pensieri" e "L elefante e la farfalla", da "Il canto del mare" e "Strade di Roma" a "L amore vuole amore" e "L acrobata", da "Ragazza d'argento" e "Su quel pianeta libero" a "L'alfabeto degli amanti" ed "Il sopravvento", fino alla più recente "Mani nelle mani" e all ultima "Nell estasi o nel fango".

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica): Giampiero Grani (tastiere), Roberto Guarino (chitarra), Ruggero Brunetti (chitarra), Danilo Fiorucci (basso), Alessandro Canini (batteria), Laura Ugolini (cori).

Il tour è prodotto da Colorsound. I biglietti sono in vendita sui circuiti abituali e su Ticketone. Al calendario si aggiungeranno presto altre città, tutti gli aggiornamenti sono disponibili su www.colorsound.com.