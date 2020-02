Coronavirus, per Francesca Michielin il concerto è in streaming

Roma, 28 feb. (askanews) - Non tutto si ferma per il coronavirus. Nonostante i numerosi eventi e concerti annullati, Francesca Michielin ha ideato un modo alternativo per raggiungere tutti i fan anche se a distanza: ha trasformato il suo Urban Orchestral Set in un appuntamento online andato in onda in streaming su Facebook, a porte chiuse, dalle Officine Meccaniche, storico studio di registrazione milanese.

Tra arrangiamenti completamente nuovi di alcuni dei suoi successi più grandi, con pianoforte, quartetto d'archi e percussioni, il set è stata anche un'occasione per presentare in anteprima il brano "Riserva naturale" feat. Coma_Cose, già disponibile su tutte le piattaforme digitali; e il duo milanese che fonde rap e cantautorato si è unito a lei per un finale tutto particolare. Proseguono intanto le vendite per il grande evento live del 20 settembre 2020 al Carroponte di Milano, in attesa dell album "Feat" in uscita venerdì 13 marzo e composto da 11 tracce, 11 featuring frutto delle collaborazioni con i nomi più importanti del panorama musicale attuale.