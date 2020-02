Italia-Francia, Macron e Conte: virus non si ferma alle frontiere

Napoli, 28 feb. (askanews) - "Il virus non si ferma alle frontiere". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Napoli per il XXXV vertice intergovernativo italo-francese col presidente del Consiglio Conte. "Per quanto possa dispiacere ad alcuni - ha continuato riferendosi alle richieste di chiusura della destra francese - non conosce i limiti amministrativi geografici; per quanto sia importante mettere in pratica in alcuni casi l'isolamento, come ha fatto l'Italia, l'Oms non raccomanda la chiusura delle frontiere, le decisioni vengono prese in modo coordinato e riguardo a questa la scienza ci dice che non sarebbe una decisione utile",

Un concetto ribadito da Conte: "Abbiamo cercato di spiegare che chiudere i confini avrebbe procurato un danno irreversibile".