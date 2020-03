Motori, la Peugeot 208 è la nuova auto dell'anno 2020

Ginevra, 2 mar. (askanews) - La nuova Peugeot 208 è l'auto dell'anno 2020. Nonostante il salone dell'auto di Ginevra sia stato annullato a causa dell'allerta coronavirus, la cerimonia per la proclamazione della "Car of the year" si è tenuta lo stesso, a porte chiuse e in diretta streaming mondiale.

Alla fine della votazione la piccola francese ha sbaragliato la concorrenza e, con 281 voti a favore, si è imposta sulle avversarie: la BMW Serie 1, la Ford Puma, la Porsche Taycan, la Renault Clio, la Tesla Model 3 e la Toyota Corolla.

La nuova 208 sarà disponibile nel nostro Paese a partire da 14.950 euro in versione benzina, da 19.450 euro in quella diesel e da 33.400 euro in quella elettrica.

La giuria dell'auto dell'anno è composta da 60 giornalisti specializzati di 23 diversi Paesi europei: Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna hanno 6 membri ciascuno, altre nazioni un numero inferiore. Naturalmente anche il premio è stato consegnato solo virtualmente dal presidente della giuria, Frank Janssen, giornalista del periodico tedesco Stern.