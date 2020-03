Siria, bombardamento del regime a Idlib: almeno 9 civili morti

Damasco, 3 mar. (askanews) - Almeno nove civili, tra cui cinque bambini, sono stati uccisi oggi dall'esplosione di un missile lanciato dalle truppe del regime contro Idlib, in Siria: lo ha annunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

Secondo l'Osservatorio, un missile terra-terra dell'esercito siriano è caduto su un distretto residenziale della città di Idlib, capitale dell'omonima provincia, provocando le nove vittime.

In risposta agli attacchi le forze turche hanno abbattuto un jet dell'aviazione militare del regime siriano nella provincia nord-occidentale.

L'escalation delle violenze in questa regione siriana e le conseguenze umanitarie del conflitto siriano sono i principali argomenti di discussione, oggi e domani, tra le autorità turche e l'alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, in visita ad Ankara.