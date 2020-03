Coronavirus, le "dritte" antiepidemia dell'astronauta Nespoli

Milano, 7 mar. (askanews) - Ecco il messaggio di Paolo Nespoli, astronauta:

"Sulla Terra è in corso un emergenza mondiale: il #coronavirus.

Per contrastare la diffusione di questo virus, ricordati di: mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone.

Lavare spesso le mani con il sapone per almeno 20 secondi e evitare di toccare occhi, naso e bocca.

Uscire di casa solo in caso di necessità.

Utilizzare la mascherina correttamente.

Aiutare e proteggere i più vulnerabili come gli anziani e i malati.

La Terra assomiglia molto a una nave in viaggio nell universo e non ci sono confini, specialmente per i virus!

#fermiamoloinsieme