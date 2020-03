Coronavirus, Renzi: la zona rossa si chiama Italia. Interveniamo

Milano, 9 mar. (askanews) - "Serve Guido Bertolaso. Subito. Bertolaso, subito". Così Matteo Renzi, leader e fondatore di Italia Viva che sull'emergenza coronavirus rilancia invitando il Governo a farsi aiutare da personalità capaci di gestire comunicazioni e processi in emergenza. "La crisi economica non conosce zone rosse: la zona rossa della crisi economica è tutta Italia", scrive nella sua enews.

"Le misure - aggiunge - che sono state prese sono state comunicate come molto dure. Ma non lo sono. Anzi, io credo che, nei prossimi giorni, servirà altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti. Personalmente, credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa".