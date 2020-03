In Moldova l'italiana Mikro Kapital diventa volano per le Pmi

Chisinau, 6 mar. (askanews) - Nei Paesi in via di sviluppo, la difficoltà di accedere ai prestiti bancari è il vero gap per creare un sistema economico e finanziario efficiente e sostenibile. Ma grazie all'intervento delle istituzioni di microfinanza è possibile liberare le popolazioni povere dalla scarsa affidabilità dei canali informali.

Un caso esemplare in Moldova è quello generato da Mikro Kapital, impresa dal cuore italiano, guidata a livello globale da Vincenzo Trani. Il settore della microfinanza nel Paese è abbastanza grande e conta oltre 100 imprese attive, principalmente nel settore del credito al consumo. Ma Mikro Kapital è una delle poche che sostengono le Piccole e medie imprese, generando un beneficio diffuso per l'economia.

Sergio Turcanu, ceo Mikro Kapital Moldova:

"Mikro Kapital Moldova fa parte del gruppo di imprese Mikro Kapital attivo nel settore della microfinanza e del microleasing in 15 paesi. La nostra realtà nasce nel 2013 per dare supporto alle Pmi del paese. L'economia della Repubblica di Moldova è in una fase transitoria ed è molto importante sostenere le piccole iniziative commerciali".

Attualmente Mikro Kapital Moldova ha 7 filiali che possono raccontare una serie di storie di successo. Piccole imprese, ma motore per dare lavoro e generare ricchezza in un Paese più volte colpito dalla crisi. Perchè il microcredito, da sempre considerato come una delle forme di espressione di finanza etica, si è rivelato in questa ex repubblica sovietica uno strumento in grado di contrastare l'esclusione finanziaria, garantendo alle fasce deboli un mezzo utile per una crescita sociale ed economica integrata.