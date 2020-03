Coronavirus, a Palermo la gente corre a fare provviste nei market

Palermo, 10 mar. (askanews) - Momenti di panico a Palermo ieri notte, dopo l'annuncio del premier Conte di estendere la zona rossa per l'emergenza coronavirus a tutta Italia. In tanti hanno preso d'assalto i supermercati h24, dove gli esercenti non possono però consentire gli ingressi di massa, e le entrate sono state contingentate.

Scene simili stamattina davanti ad altri market della città già prima dell'orario di apertura. Il provvedimento del Governo consente in casi necessità gli spostamenti, e anche la possibilità di recarsi a fare la spesa per generi alimentari.