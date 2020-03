Coronavirus, Zaia: il Veneto si inginocchia solo per pregare

Roma, 10 mar. (askanews) - "Oltre l'alluvione, oltre la tempesta Vaia, oltre l'acqua alta, oltre l'epidemia... il Veneto sa rialzarsi sempre, orgoglioso della propria terra, orgoglioso della propria forza con lo sguardo fiero e deciso al futuro. Il Veneto si inginocchia solo per pregare". Con questo messaggio, il governatore del Veneto, Luca Zaia, pubblica sul proprio profilo Facebook un video spot di incoraggiamento per tutti i cittadini a non arrendersi di fronte all'emergenza del coronavirus. "Con l'obiettivo di guardare avanti sempre e con positività, Matteo Menapace di Videoe20.net e Matteo Turetta di ColliEuganei.it hanno creato questo video. FORZA, VENETO!", conclude Zaia nel post.