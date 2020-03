Cisgiordania, scontri fra palestinesi ed esercito israeliano

Nablus, 11 mar. (askanews) - Duri scontri fra palestinesi ed esercito israeliano vicino a Nablus, in Cisgiordania. Centinaia di palestinesi si sono radunati in una zona a dsud della città in risposta alle notizie dell'arrivo di coloni israeliani. Nergli scontri sarebbe stato ucciso un giovane palestinese, decine i feriti.