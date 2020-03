Jungle Cruise arriva film ispirato all'attrazione di Disneyland

Roma, 10 mar. (askanews) - Arriverà nelle sale italiane il 12 agosto 2020 "Disney Jungle Cruise", la nuova avventura Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, diretta da Jaume Collet-Serra.

Il film, di cui è stato diffuso online il trailer, è ispirato all'omonima e famosa attrazione di Disneyland in California e ha per protagonisti Frank Wolff, il carismatico capitano di un battello fluviale e la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast comprende anche Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti.