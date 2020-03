L'arte e la quarantena: Palazzo Strozzi lancia IN CONTATTO

Firenze, 11 mar. (askanews) - Come molti musei italiani, anche Palazzo Strozzi a Firenze aggiorna il proprio modo di lavorare ai tempi del Coronavirus e delle quarantene. "Ci troviamo di fronte a una sfida inusuale per la nostra istituzione - ha spiegato il direttore Arturo Galansinio -: il venir meno del rapporto diretto con le opere d'arte che normalmente è la base del nostro lavoro. Per questo motivo nasce il progetto IN CONTATTO: il blog del sito palazzostrozzi.org si trasforma in una piattaforma di testi, immagini, video, storie e approfondimenti a disposizione di tutti, creando un nuovo contatto con il nostro pubblico, con la volontà di stimolare a distanza una riflessione attraverso il linguaggio che noi conosciamo meglio: quello dell'Arte".