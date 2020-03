Coronavirus, parroco Bibione benedice per le strade da un apecar

Roma, 12 mar. (askanews) - Iniziativa davvero originale quella messa in atto da questo sacerdote, don Andrea Vena, parroco di Bibione, che a bordo di una apecar ha portato la statua della Madonna e, munito di megafono, è andato in giro per le strade della cittadina nel veneziano, a recitare una preghiera e impartire la benedizione.