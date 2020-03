L'appello di Francesca Michielin ai giovani: State a casa

Milano, 12 mar. (askanews) - "A tutte le persone che mi ascoltano e soprattutto ai giovani quello che chiedo è di rimanere a casa e di sfruttare questo momento che stiamo impiegando in realtà per gli altri, è una prova di umanità che stiamo facendo tutti assieme, ma è un momento che possiamo sfruttare anche per noi stessi: per leggere, per guardare dei film, per cucinare, per ascoltare musica. Dedicate questo tempo a coltivare la bellezza e fate i bravi mi raccomando". E' l'appello di Francesca ai suoi fan In occasione del lancio di Feat (Stato di Natura), il nuovo album della cantante che uscirà venerdì 13 marzo per Sony Music.