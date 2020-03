Nell'Italia zona rossa, il cinema a casa gratis

Roma, 12 mar. (askanews) - In un Italia diventata zona rossa si moltiplicano le iniziative per fruire cultura e spettacolo da casa, e il cinema arriva gratis nelle case. L'Ischia Film Festival, mette a disposizione, in streaming, le opere dei tanti autori cinematografici che nel corso del tempo hanno presentato i propri film al festival sul

portale www.ischiafilmfestival.it.

Minerva Pictures, invece, apre il suo archivio e fino al 3 aprile

dà la possibilità di vedere 100 film gratuitamente semplicemente

registrandosi su www.thefilmclub.it. Da casa si potranno

riscoprire opere come "Speriamo che sia femmina" di Monicelli ad

"Amen" di Costa-Gavras.

E per i bambini scende in campo Giffoni: fino al 12 luglio

verranno coinvolti migliaia di ragazzi nella campagna

#GiffoniAUnMetroDaTe che ha l obiettivo di mostrare come i

ragazzi stiano trascorrendo le loro giornate. In poche ore sono

state centinaia le stories pubblicate sul canale Instagram

ufficiale (@giffoni_experience) in cui i ragazzi hanno scelto di

condividere le proprie passioni e pensieri. Con

#TalentMotivation, invece si invitano i ragazzi a proporre,

direttamente dai social, nomi e volti di talenti che vorrebbero

incontrare, sia italiani che stranieri. Giffoni stilerà delle

top-ten, una per ogni attività e categoria, con l'obiettivo di

poterli accogliere in occasione del Festival.

La Biennale di Venezia, infine, aderisce alla campagna nazionale

e diffusa #IoRestoaCasa, mettendo a disposizione su

www.labiennale.org e i suoi social i momenti più belli e più

importanti della storia recente e passata conservati dal suo

Archivio Storico: gli spettacoli e le "pillole" dal vivo di

Danza, Musica e Teatro, Mostra del Cinema e Biennali Arte.