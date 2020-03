Coronavirus, in Cina bus disinfettati in 5 minuti con i raggi UV

Roma, 13 mar. (askanews) - In Cina si disinfettano gli autobus anche con i raggi ultravioletti per combattere il coronavirus e lo si fa in pochissimi minuti.

Un'azienda di trasporti pubblici di Shanghai usa una tecnologia all'avanguardia per trasformare l'intero dei bus in una cabina a raggi UV comandando la pulizia da remoto e riducendo il processo a soli 5 minuti al posto dei circa 40 che ci vorrebbero per pulire a fondo una vettura con personale specializzato.

Qin Jin, vicedirettore dell'azienda, ha spiegato: "Il vantaggio del metodo di disinfezione a raggi ultravioletti in primo luogo è molto efficiente e richiede meno tempo, meno manodopera e meno costi. In secondo luogo, disinfetta accuratamente e uccide più del 99,9% dei virus. In terzo luogo, non corrode gli autobus, è un metodo di disinfezione puramente fisico".