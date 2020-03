Il Kenya conferma il suo primo caso di coronavirus

Nairobi, 13 mar. (askanews) - Il Kenya ha confermato il suo primo caso di coronavirus: si tratta di una studentessa keniana rientrata dagli Stati Uniti attraverso Londra. Sottoposta al test, è risultata positiva, secondo il laboratorio nazionale per l'influenza del Kenya.

Il ministro della Sanità keniana, Mutahi Kagwe: "Vi informo che il ministero della Sanità ha confermato il primo caso di coronavirus in Kenya. Il caso è stato confermato il 12 marzo, la notte scorsa, come il primo caso registrato in Kenya dall'inizio dell'epidemia in Cina. Il caso riguarda una cittadina keniana ritornata a Nairobi dagli Stati Uniti via Londra, Regno Unito, il 5 marzo 2020".