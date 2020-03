Coronavirus, murales di TvBoy: Zio Sam dice I want you stay home

Barcellona, 14 mar. (askanews) - Il nuovo murales dello street artist italiano Tvboy, installato a Barcellona, in Spagna, prende di mira la chiusura dei confini ordinata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nello stesso posto dove aveva già attaccato l'immagine provocatoria della Gioconda con la mascherina, TvBoy ha affisso ora un poster dello Zio Sam, la personificazione degli Stati Uniti, ma con la bandiera dell'Europa sul cappello e la mascherina, sotto campeggia la scritta "I want you stay home": voglio che resti a casa.

È un poster simile a quelli che pubblicizzavano il reclutamento di nuovi militari negli USA, spesso accompagnati al claim "Uniti restiamo in piedi, divisi cadiamo" ma TvBoy questa volta ha voluto parafrasarlo con un concetto diametralmente opposto: "Se siamo divisi restiamo in piedi, se ci uniamo cadiamo".