Marian Trapassi commuovente in "Mio padre" estratto da "Bianco"

Milano, 14 mar. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del "Mio padre", il singolo della cantautrice Marian Trapassi estratto dal suo ultimo album di inediti "Bianco". Il singolo è forse il più intimo e autobiografico dell'album e il video è nato dal desiderio del giovane regista Alessandro Cracolici, già alla terza collaborazione con Marian, di tradurre il significato di questo brano in sequenze di immagini. Per ricreare l'atmosfera intima e privata che il brano suscita nell'ascoltatore, la protagonista della storia viene ritratta sempre di spalle, accompagnando passo dopo passo lo spettatore in un percorso che segue i ricordi quotidiani e significativi del ricordo del padre. Il punto di vista degli spettatori di questi piccolo cortometraggio è quello di un posto privilegiato, come un buco di una serratura, dal quale osservare l'evolversi della vita di altri.

"Questa canzone è nata di getto, è una cosa rara, ma a volte succede. Mi sono seduta al piano e pensando a mio padre si è scritta da sola. Ricordo che quando l'ho finita mi sono chiesta se avrei mai avuto il coraggio di farla ascoltare a qualcuno, non sapevo se sarebbe finita nel disco o meno. E' stato il mio modo di parlare con mio padre e confessargli quello che è stato per me, ora che lui non c'è più e non avrei potuto farlo in nessun altro modo se non con la musica - racconta Marian Trapassi - C'è dentro il perdono e anche la rabbia, ma anche la serenità di aver compreso, da adulta, che un genitore è soltanto un essere umano e come tale imperfetto a volte inadeguato e incompetente per quel ruolo. L'assenza di mio padre ha pesato nella mia vita tanto quanto la sua presenza. Ingombrante in ogni caso. Ho avuto la possibilità di riavvicinarmi a lui solo troppo tardi e questo era quello che ancora avrei voluto dirgli.".

In "Mio padre" Marian Trapassi dialoga e quasi si confessa con il padre, penetrando nelle pieghe più profonde della propria esperienza di figlia e di come ha vissuto l'intero rapporto con la figura paterna. Il testo e l'arrangiamento essenziale, piano e voce, obbliga a seguire le parole una ad una e ad essere guidati in una storia che va dal particolare all'universale in una riflessione sul ruolo paterno che risuona in ognuno di noi.

"Bianco", prodotto da Paolo Iafelice, per Adesiva Discografia, segna un nuovo capitolo nella carriera artistica della cantautrice siciliana, ma milanese d'adozione: si distacca dai precedenti lavori e si impone con uno stile preciso e omogeneo, che va dal jazz, al blues, al folk, con 12 brani eleganti e raffinati negli arrangiamenti e nella scrittura. Musicalmente, l'album si ispira ai moderni chansonnier francesi e alle grandi cantautrici italiane e americane.