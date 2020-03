Coronavirus, controlli polizia a Termini: "Mantenete le distanze"

Milano, 17 mar. (askanews) - Queste immagini arrivano dalla Stazione Termini e sono state girate dalla polizia di Stato nella mattina del 17 aprile. Fra controlli, molte mascherine, militari e agenti di polizia che vigilano sul flusso di persone in stazione che non appare semi deserta nonostante i divieti e le restrizioni di movimento decise dal governo per rallentare la diffusione del coronavirus. Una voce dall'altoparlante ricorda alle persone di mantenere le distanze.