Francia come Italia: fuga da Parigi e calca ai supermercati

Roma, 17 mar. (askanews) - Immagini che ricordano quelle registrate a Milano la settimana scorsa: la stazione Montparnasse di Parigi, come le altre stazioni presa d'assalto da centinaia di persone che cercano di partire, subito dopo l'annuncio delle misure di isolamento da parte del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

E ancora: la calca di prima mattina davanti a un supermercato a Saint Denis, alla periferia di Parigi.

La parola d'ordine è "state a casa" ha detto oggi il ministro dell'Interno Christopher Castaner, promettendo la mobilitazione di centomila poliziotti e gendarmi. Per chi si muove senza giustificato motivo, multa di 38 euro che sarà portata a 135. Anche i francesi prevedono l'autocertificazione con un modulo scaricato dal sito del ministero. Le misure di isolamento in Francia sono partite alle 12 di martedì 17 marzo, e per ora sono previste per 15 giorni.