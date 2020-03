Sequestrata nel napoletano una discarica abusiva di 2500 mq

Milano, 17 mar. (askanews) - La guardia di finanza di Frattamaggiore ha scoperto a Cardito (Napoli) una discarica abusiva di 2500 metri quadri. All'interno erano state stoccate circa 42 tonnellate fra rifiuti speciali, materiale bituminoso e catrame. Tutti materiali di risulta e scarti di lavorazione di una impresa edile, il cui responsabile utilizzava il terreno demaniale come deposito, senza avere alcuna autorizzazione. L'uomo è stato identificato e denunciato.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche un rimorchio dotato di ragno metallico e un cassone utilizzato per il trasporto del materiale.

L'operazione si inserisce all'interno delle molte azioni di monitoraggio e controllo di un territorio come la Campania, il fenomeno delle discariche abusive e in generale della difficoltosa gestione dei rifiuti in passato è spesso sfociato in emergenza.