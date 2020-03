Von der Leyen spera in un vaccino contro il virus entro l'autunno

Bruxelles, 17 mar. (askanews) - La presidente della commissione Ue, Ursula Von der Leyen, si augura che un vaccino contro il coronavirus sia disponibile sul mercato "forse prima dell'autunno". Il vaccino verrà sviluppato da una società finanziata dall'Unione europea, la tedesca CureVac. In un videomessaggio registrato a Bruxelles in vista del consiglio europeo in videoconferenza, Von der Leyen ha affermato:

"Stiamo accelerando la ricerca. Ieri ho parlato con i manager di una società di ricerca europea innovativa, che sta lavorando una tecnologia promettente per sviluppare un vaccino contro il coronavirus".

"L'Unione europea - ha aggiunto - fornisce loro finanziamenti fino a 80 milioni di euro. Spero - ha sottolineato la presidente della Commissione - che con questo sostegno potremmo avere un vaccino sul mercato prima dell'autunno".