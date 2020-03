Coronavirus, Ascierto sul web: buoni risultati dal Tocilizumab

Milano, 20 mar. (askanews) - "Seguo con particolare attenzione quello che succede in Veneto perché mio fratello Filippo vive lì e seguo quello che succede per quanto riguarda l'uso del Tocilizumab nei pazienti con distress respiratorio da Covid-19. Dei 10 pazienti da noi trattati, tra cui 7 intubati e 3 con una grave insufficienza respiratoria in reparto, 5 hanno avuto un miglioramento, tra cui il paziente trattato sabato scorso, che ha mostrato un miglioramento importante alla Tac che potrebbe essere estubato e gli altri due stanno andando in questa direzione".

A parlare tramite un video messaggio sui social è l'oncologo Paolo Ascierto dell'ospedale "Pascale" di Napoli che per primo, dopo un confronto diretto con i medici cinesi, ha avviato l'utilizzo e la sperimentazione del farmaco anti-artite Tocilizumab nel trattamento delle polmoniti causate dal coronavirus Sars-Cov2.

"Degli altri 4 pazienti intubati - ha spiegato - 3 sono stazionari e uno purtroppo è morto perché ha avuto una rapida progressione del distress respiratorio dopo poche ore dal trattamento con il Tocilizumab. Dei 3 pazienti in reparto trattati ieri, dopo 24 ore 2 sono migliorati, uno in maniera importante e non è più in ossigenoterapia e l'altro è stazionario. Ma segnali importanti arrivano anche da altri centri con cui siamo in contatto. Segnalo Schiavonia - Padova sud; ho parlato con la dottoressa Rita Chiari e mi ha detto che 2 dei pazienti trattati dopo 24 ore hanno avuto un miglioramento importante. Credo che questo sia un segnale importante anche per noi. Andiamo avanti, ce la faremo".