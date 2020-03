Coronavirus, i consigli del geriatra: frutta, verdura e proteine

Roma, 20 mar. (askanews) - Sana alimentazione ed esercizio fisico, pur rimanendo a casa. Questi i consigli rivolti agli anziani del professor Francesco Landi, primario di Riabilitazione Geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma, per affrontare il periodo di isolamento a casa per contenere il coronavirus.

"Questo è un periodo molto particolare per tutti gli anziani. Il messaggio è chiaro: bisogna restare a casa, il più possibile, e uscire solo per l'emergenza. Ma rimanere a casa significa anche mantenere una adeguata dieta: privilegiare frutta e verdura di stagione, ma anche non dimenticare le proteine nobili, la carne bianca, e anche le uova e il latte".

Importante anche l'attività fisica: "Insieme alla dieta è estremamente importante l'esercizio fisico. Anche in questo periodo di forzata immobilità e di sedenterietà a casa, cerchiamo di non rimanere fermi sul divano. Facciamo esercizi semplici, alzarsi e sedersi da una sedia, camminare per la casa".