Coronavirus, Salerno: elicottero CC allontana persone in spiaggia

Salerno, 20 mar. (askanews) - Un elicottero A-109 dei Carabinieri del 7° nucleo di Salerno-Pontecagnano, durante un volo d'addestramento, su segnalazione della Polizia locale si è avvicinato a un gruppo di 3 persone stese a prendere il sole sugli scogli in riva al mare, contravvenendo alle disposizioni relative all'isolamento domestico e al divieto di assembramenti per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus Sars-Cov2.

L'elicottero si è abbassato di quota restando in volo stazionario a pochi metri dalla costa, intimando alle persone di allontanarsi. Questo, purtroppo, testimonia ancora una volta che molte persone non hanno capito l'importanza di restare a casa, in isolamento domiciliare ed evitando relazioni sociali per rallentare il dilagare del Covid-19 che in Italia ha già causato più morti che in Cina, epicentro iniziale del contagio.