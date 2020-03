Coronavirus, terapeuti in campo: sostegno psicologico ai medici

Milano, 20 mar. (askanews) - Specialisti nella cura dei traumi in campo per medici, infermieri e tutto il personale in prima linea contro il coronavirus. Sono gli esperti italiani di Emdr, approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, già intervenuti ad esempio dopo la tragedia del Ponte Morandi. L'associazione Emdr Italia ha siglato una serie di protocolli per dare sostegno psicologico in molte città e strutture sanitarie, a partire da Bergamo, grazie ad un accordo con l'Ats (autorità tutela salute) della città lombarda, in cui la situazione è molto critica o allo Spallanzani di Roma, ad esempio.

"L associazione Emdr italia è stata coinvolta da molte ats e aziende territoriali sanitarie e sociosanitarie, ospedali, Comuni, stiamo lavorando in tutta Italia con istituzioni che ci hanno chiesto supporto per la loro popolazione e soprattutto per il personale medico"

Una attività capillare sul territorio, con colloqui via telefono o in videochiamata per aiutare la popolazione ma soprattutto chi con la paura del virus deve convivere ogni giorno, combattendolo nelle terapie intensive, nei pronto soccorsi.

"Questo lavoro lo stanno facendo i nostri soci, tutti terapeuti specializzati in Emdr, uno dei metodi che in questo momento viene più consigliato da Oms e linee guida internazionali come metodo di elezioni per disturbi da stress in situazioni traumatiche "

L'attività di sostegno è stata attivata anche in alcune carceri, teatro nelle ultime settimane di violente rivolte per la paura del virus.