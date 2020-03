Michielin, dopo i concerti in streaming arriva il video selfie

Roma, 19 mar. (askanews) - Dopo i live streaming per presentare l album, Francesca Michielin si è fatta un video selfie con il celluare in solitaria per il suo nuovo videoclip "Stato di Natura, feat. Maneskin", da oggi online.

Il nuovo singolo di Francesca Michielin è uscito il 13 marzo ed è contenuto in FEAT (STATO DI NATURA), l album uscito per Sony Music lo stesso giorno. Il video restituisce, attraverso le immagini, la potenza prorompente del brano, il manifesto di questo progetto discografico, come ama definirlo Francesca Michielin, in cui la cantautrice sottolinea l importanza dell uso delle parole. E proprio le parole diventano protagoniste del videoclip: scandite con decisione da Francesca sempre in primo piano, compaiono forti a tutto schermo durante il ritornello. Si rafforza così il messaggio lanciato nel brano dalla cantautrice, contro la violenza verbale e gratuita che colpisce le donne, ma non solo, e che è presente nella quotidianità dei nostri tempi.

Il video è stato filmato interamente dalla cantautrice, che ancora una volta ha scelto di trovare un alternativa per raggiungere il suo pubblico dimostrando positività e fiducia, in uno scenario urbano scarno, che richiama uno dei temi portanti del nuovo disco: l incontro-scontro tra la dimensione cittadina e quella più naturale. Scritto dalla stessa Francesca Michielin con Giacomo Triglia, il video ha un particolare fascino old school, dato sia dal formato 4:3 che richiama le vecchie VHS, sia dalle immagini di una vera e propria videocassetta che apre e chiude il video.